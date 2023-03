Agio e disagio sociale Convegno dell’Ancri

“Agio e disagio sociale”: è il convegno che si terrà sabato alle 15.30 nella sede della Società Giannotti a San Martino. L’iniziativa è organizzata dall’Ancri provinciale (Associazione insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana). "Questo appuntamento – spiega il presidente cavalier Renato Musetti – è l’occasione per comprendere il disagio psicologico, in modo da fornire elementi utili per prevenire i comportamenti a rischio, rivolgendosi a minori, famiglie, scuola, altre agenzie educative, forze di polizia e autorità giudiziaria". Il convegno sarà moderato dalla giornalista Laura Sacchetti che stimolerà i relatori sui temi del disagio sociale, quali le dipendenze e il gioco d’azzardo. Il professore Pier Marco Passani, psichiatra, approfondirà le meraviglie e le dipendenze in epoca adolescenziale. Il cervello come si sviluppa tra i 15 e i 25 anni ha un evoluzione verso l’autodeterminazione del soggetto e può comportare grandi rischi oppure grandi potenzialità. ll professore Alfredo Casini e la dottoressa Jaira Bernabè, entrambi psicologi, parleranno del gioco d’azzardo, spiegando anche le differenze con le altre dipendenze, del trattamento della malattia e del quadro normativo, economico e politico italiano. L’Ancri ha come soci esclusivamente le persone insignite dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l’obiettivo di trasmettere ai giovani fedeltà alle istituzioni, rispetto per le leggi e amore per la patria. Il convegno ha il patrocinio della Provincia, del Comune e del Rotary. Per informazioni: Renato Musetti 328 7565328.