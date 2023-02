Aggregazione Via alla gestione di 2 centri comunali

Ci sono due centri aggregativi a Massa di proprietà del Comune, uno a Marina in via Serchio e uno a Castagnetola in via Conti Brunetti: l’amministrazione ha messo a gara la gestione di entrambi fino alla fine dell’anno. Una procedura destinata alle associazioni di volontariato o di promozione sociale a cui affidare l’organizzazione e la gestione dei centri aggregativi in cui minori e adolescenti possano svolgere esperienze relazionali e formative di qualità. La scelta avverrà tramite una procedura comparativa tra quanti, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, abbiano presentato domanda e una proposta progettuale che sarà valutata da una commissione tecnica.

Le attività oggetto della convenzione saranno affidate dal primo marzo al 31 dicembre e alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza onere di disdetta. Il Comune di Massa per lo svolgimento delle attività socioculturali e ricreative mette a disposizione i locali e le aree pertinenziali degli immobili di sua proprietà. Le utenze restano a carico del Comune così come la manutenzione straordinaria dei locali.

Il costo relativo allo svolgimento delle attività nei due Centri viene interamente sostenuto dagli affidatari, salvo il rimborso delle spese per l’assicurazione obbligatoria dei volontari, fino ad un massimo cumulativo di circa mille euro fra i due centri. Per partecipare bisogna essere associazioni di volontariato o promozione sociale iscritte al registro degli enti del terzo settore da almeno 6 mesi, avere esperienza nella gestione di centri di almeno 2 anni. Domande entro il 24 febbraio all’Urp, con raccomandata o posta elettronica certificata a [email protected]