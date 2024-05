Agenti di Polizia municipale. Previste tre assunzioni

Il Comune di Rapallo ha pubblicato un concorso per l’assunzione di 3 agenti di polizia municipale mediante contratto di formazione e lavoro a tempo determinato. Per partecipare bisogna avere età non superiore ai 32 anni alla scadenza del bando, fedina penale pulita, e basta il possesso del diploma di scuola superiore. Bisogna inoltre avere patente A e B senza limitazioni di guida oltre a tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 60 si procederà all’espletamento di una prova preselettiva. Previste tre prove d’esame: una prova di efficienza fisica, una prova scritta ed una prova orale. La prova di efficienza fisica sarà tesa a verificare l possesso delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche richieste dal ruolo. I vincitori del concorso saranno assunti mediante contratto di formazione e lavoro, dalla durata di 12 mesi. Domande entro il 28 maggio tramite il portale InPA.