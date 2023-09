"Affogati dalle polveri". Cresce la rabbia a Miseglia

I residenti di Miseglia bassa "delusi" dalle risposte degli assessori Elena Guadagni e Carlo Orlandi sulle polveri sottili che affliggono la piccola frazione sopra la pesa dei camion del marmo. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il consigliere della Lega Andrea Tosi aveva presentato a nome degli stessi residenti (presenti alla seduta) un’interrogazione sul problema polveri sottili. In quella sede Tosi aveva chiesto se c’erano dei progetti a tutela della salute dei cittadini di Miseglia, mettendo in evidenza il loro diritto ad essere tutelati. Ma le risposte date dagli assessori Orlandi e Guadagni per Claudio Giannarelli, il portavoce di via Dei Campi, non sono state soddisfacenti.

"Dopo che abbiamo contattato Tosi ed è venuto a Miseglia a fare un sopralluogo – scrive Giannarelli – il consigliere ha fatto un’interrogazione in consiglio comunale parlando delle polveri sottili che noi residenti siamo costretti a respirare a causa del passaggio di oltre 600 camion al giorno che transitano alla pesa. Tosi ha messo in evidenza che la salute non ha colori politici, ma è un diritto contemplato all’articolo 32 della Costituzione. A seguito di questa pacata esposizione del consigliere non abbiamo avuto risposte concrete in merito alla richiesta di programmare degli interventi di bonifica e di lavaggio delle strade. Anzi – scrive ancora Giannarelli – per tutta risposta l’assessore Orlandi ha buttato il tutto in gazzarra scagliandosi contro Tosi". I residenti si dicono insoddisfatti anche sul fronte delle sanzioni. "L’assessore Guadagni ha continuato ad arrampicarsi sugli specchi – aggiunge Giannarelli –, tornando su quelle 132 sanzioni elevate nel 2022 per mancata copertura dei camion, quando nel report fatto da Legambiente è stato dimostrato che in soli due giorni i camion che viaggiavano senza copertura erano decisamente superiori, e che proporzionalmente le sanzioni dovevano essere oltre 13mila. Siamo rimasti profondamente delusi dalla mancanza di rispetto della salute dei cittadini, di cui vorremmo precisare che per legge è responsabile e garante la sindaca. Nel prossimo consiglio comunale pretenderemo di nuovo le risposte non avute. Grazie al consigliere Tosi – conclude Giannarelli a nome di tutti i residenti di via Dei Campi – per il suo intervento e per la passione con cui lo ha esposto".