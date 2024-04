Affitti insostenibili. Sempre più numerose le famiglie ‘fragili’. Il Comune in loro aiuto

Non si è fermata la corsa degli affitti che hanno raggiunto ormai livelli insostenibili per un numero sempre crescente di famiglie. Lo dimostra il fatto che il Comune di Massa è stato costretto ad aumentare le somme a disposizione nel bando del contributo rispetto all’anno scorso: sono circa un centinaio le famiglie in più da aiutare. Non cì’è solo chi ha un Isee molto basso ma anche chi, con un Isee leggermente più alto, si ritrova un’incidenza dell’affitto che ormai pesa fino al 24%. Proprio nei giorni scorsi gli uffici hanno approvato le graduatorie definitive con 420 famiglie aventi diritto, escluse invece una sessantina che avevano fatto domanda perché non in possesso dei requisiti.

Il contributo affitti rappresenta un concreto aiuto a coloro che necessitano di sostegno per pagarlo. Il numero delle famiglie che richiedono assistenza continua a crescere e, rispetto al 2023, quando i beneficiari, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo con Isee inferiore a 16.500 euro, erano 324. Quest’anno si sono registrate ben 420 famiglie aventi diritto. Un dato che sottolinea l’importanza dell’impegno costante dell’amministrazione nel fronteggiare la crescente domanda di aiuto e nel garantire il diritto ad un alloggio dignitoso per tutti i cittadini.

L’assessore alle politiche sociali e abitative del Comune, Francesco Mangiaracina, riafferma il ruolo cruciale dei fondi comunali nell’assicurare questo tipo di supporto. "Nonostante le limitazioni finanziarie e i tagli provenienti da altre fonti – sottolinea –, il Comune di Massa nel 2023 ha destinato ben 410.000 euro di risorse proprie per garantire che queste famiglie ricevano l’aiuto di cui hanno bisogno, a dimostrazione della grande attenzione al tema della casa da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani. Questo sforzo è particolarmente significativo considerando che praticamente l’ammontare del contributo erogato è quasi interamente coperto da questo stanziamento comunale, permettendo così di mantenere i pagamenti in linea con gli anni pre-Covid nonostante l’aumento del numero dei beneficiari".

L’erogazione dei fondi ammonta in totale a 442.448,12 euro e i pagamenti avverranno a partire da lunedì e si concluderanno entro fine mese, garantendo così un rapido supporto alle famiglie beneficiarie. La graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi è già pubblicata e consultabile sul sito internet del Comune. I beneficiari possono verificare la propria posizione utilizzando il codice di protocollo associato alla propria domanda di partecipazione, sul sito www.comune.massa.ms.it.

Nel dettaglio, 318 aventi diritto al contributo ricadono nella cosiddetta fascia A, hanno quindi un Isee uguale o inferiore a 14.877,20 euro e un’incidenza del canone di locazione non inferiore al 14%, poi altri 123 aventi diritto sono in fascia B, con Isee comunque fino a circa 32mila euro e il cui canone di locazione pesa per almeno il 24%.