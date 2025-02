Aeroporto... svizzero. La gestione affidata a ’TrueStar Real Estate’ che fa capo a Fabio Talin

La gestione dell’aeroporto di Massa Cinquale è stata aggiudicata, per ora comunque in via provvisoria, a una società svizzera. Per l’esattezza la TrueStar Real Estate Sa di Saint Moritz. La Commissione di gara dopo aver provveduto all’apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, rilevando che l’operatore economico Truestar Real Wstate S.A. ha conseguito un punteggio complessivo pari a 92,067 con un canone annuo offerto (al netto dell’Iva) di 166.300 euro, ha ritenuto di procedere all’aggiudicazione del sedime aeroportuale di Massa Cinquale. L’atto diventerà definitivo solo al termine delle verifiche relative alle dichiarazioni rese in merito all’assenza dei motivi di esclusione, così come previsto dal disciplinare di gara.

Ma di quale società stiamo parlando? L’imprenditore che è dietro alla Truestar Real Estate è Fabio Talin, veneto con residenza in Svizzera, ex pilota d’auto, amico di Paolo Berlusconi, che ha fatto fortuna fondando la TrueStar Group, società che si occupa di imballaggio bagagli negli aeroporti di tutto il mondo, e la realtà immobiliare TrueStar Real Estate particolarmente attiva a St Moritz. Talin è un nome caro anche al mondo del gossip vista la sua relazione con Patrizia Bonetti, ex concorrente dell’"Isola dei famosi". Non solo lui, ma anche Il figlio, Tomas Talin, sarebbe il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci. La passione sarebbe nata al Twiga di Forte dei Marmi.

Tra gli scopi sociali della società svizzera ci sono "l’acquisto, la vendita, la locazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la mediazione di beni immobiliari in Svizzera e all’estero, incluse infrastrutture operative, logistiche e aeroportuali, nonché l’esecuzione di operazioni finanziarie e commerciali connesse alla gestione e valorizzazione di tali beni e infrastrutture". La società inoltre "può svolgere l’esercizio dell’attività di progettazione, costruzione e gestione di aeroporti, nonché di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale e al traffico aereo di qualunque tipo o specialità".