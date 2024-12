Adorazione: la nuova serie Netflix di Donatella Diamanti esplora un femminicidio

Si intitola ‘Adorazione’ la nuova serie Netflix creata dalla sceneggiatrice carrarese Donatella Diamanti. La serie, che sta riscuotendo un notevole successo, è stata scritta assieme a Giovanni Galassi, diretta da Stefano Mordini ed è tratta dall’omonimo romanzo d’esordio di Alice Urciuolo, nota per aver scritto le sceneggiature di serie tv come ‘Skam Italia’ e ‘Prisma’.

Sei episodi che raccontano la storia di un femminicidio, una storia gialla per raccontare fatti attualissimi: il solito cliché del fidanzato geloso che uccide la compagna e poi cerca di fare finta di nulla per non pagarne le conseguenze.

Donatella Diamanti è la figlia del compianto Enzo Marco, scrittore dialettale, pittore, poeta e autore di uno speciale zodiaco uscito sul nostro giornale negli anni prima della sua scomparsa. Enzo Marco morì due anni fa investito fa un’auto mentre stava attraversando il viale XX Settembre alla Fabbrica, proprio mentre stava rientrando a casa. Un episodio che aveva molto scosso la comunità.

Dopo aver studiato lettere moderne all’università Donatella Diamanti ha lavorato come ricercatrice all’Istituto italiano dell’Università di Pisa e all’istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara. Dopo aver collaborato per anni con la Fondazione Sipario Toscana, nel 2012 ne è diventata il direttore artistico. Negli ultimi quindici anni ha scritto soprattutto sceneggiature per serie TV come ‘La squadra’ (Rai 3), Medicina generale (Rai 1) e Un posto al sole (Rai 3), ‘Sei nell’anima’, il film su Gianna Nannini uscito pochi mesi fa su Netflix. Scrive anche per teatro, cinema e giornali ed ha pubblicato romanzi e racconti.

‘Adorazione’ racconta della scomparsa di una sedicenne, Elena, che porta alla luce i segreti di una piccola comunità di Sabaudia quando gli amici e la famiglia cercano di ricostruire i suoi ultimi movimenti. Ambientato a Sabaudia, nella provincia dell’Agro Pontino, la nuova serie firmata da Donatella racconta l’estate di un gruppo di adolescenti che cambia per sempre a causa di un fatto imprevisto. Una notte dopo la fine della scuola, Elena scompare misteriosamente. Ognuno degli amici ha un legame diverso con la sedicenne, sa qualcosa che non dice e forse nasconde un indizio che potrebbe aiutare a ritrovarla. Bugie, misteri e gelosie si intrecciano fino a portare a galla la verità, lasciando che ogni protagonista faccia i conti con la sua vita.

Il cast è composto da numerosi attori emergenti, alle prime esperienze sul set di una serie televisiva, come Alice Lupparelli, Noemi Magagnini e Tommaso Donadoni. Presenti anche volti già conosciuti dal pubblico, tra cui Ilenia Pastorelli, la cantante Noemi negli inediti panni di attrice e Federico Russo, ex volto di Curon e de I Cesaroni.