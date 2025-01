Admiral 78, presentato a Carrara il nuovo megayacht di lusso

Carrara, 22 gennaio 2025 – La scena della nautica di lusso italiana è illuminata da un nuovo protagonista: Admiral 78, l'ultima ammiraglia di The Italian Sea Group, è stato presentato presso la sede di Marina di Carrara.

Un progetto all'avanguardia per il lusso e la sostenibilità

Il megayacht, spiegano i costruttori, è figlio di un progetto che punta a fondere i canoni della nautica di lusso con tecnologie all'avanguardia e un deciso approccio green. Giovanni Costantino, Fondatore e Ceo di The Italian Sea Group, ha dichiarato con orgoglio: "La peculiarità di questo megayacht risiede nella nostra capacità innata di interpretare la bellezza in modo assoluto, curando meticolosamente ogni dettaglio. Questa è una passione che scaturisce dalla nostra essenza italiana, dall'italianità che ci distingue."

“Un viaggio verso nuove esperienze marine”

In conclusione, prosegue Costantino, “l'Admiral 78m non è solo una lussuosa imbarcazione, ma un viaggio verso esperienze marine uniche che coniugano innovazione, eleganza e un rispetto profondo per l'ambiente. Con questa creazione, il futuro della nautica di lusso è ormai presente."