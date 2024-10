Addio. Chiara Tolaini. Lascia due figli

Si è spenta all’età di 52 anni Chiara Tolaini (nella foto), molto conosciuta in città. Viveva a Milano e da qualche tempo aveva avuto problemi di salute. La sua famiglia è molto nota in città: il padre Ugo, scomparso a 80 anni nel marzo del 2021, fu celebre commercialista e la madre Nella Pasquini titolare della ditta Caprice.

Chiara era andata a vivere a Milano per seguire il marito Giovanni Paolo Dieci, noto avvocato dello studio legale Dieci-Bonacci-Sodi, tra i più importanti d’Italia e in cui essa stessa lavorava. I funerali si sono svolti ieri alle 14,45 nella chiesa di Santa Maria della Passione in via Conservatorio a Milano. Chiara lascia i figli adolescenti Carolina e Andrea, la mamma Nella Pasquini, il fratello Mario e tutti i parenti. Chiara era molto nota in città, dove aveva frequentato tute le scuole e aveva molti amici.

Dopo aver frequentato il liceo classico Repetti si era laureata in giurisprudenza all’Università di Parma. Nello studio del marito svolgeva l’attività di segretariato legale, mentre in passato aveva ricoperto il ruolo di amministratore per l’immobiliare Massetto Srl l’Olmo di Carrara, e di segretariato legale per lo studio Giovanni Baldini di Milano.

Il tirocinio l’aveva fatto nello studio del marito, quando ancora il legale non aveva associati. Una ragazza mite che quando abitava in città amava molto fare attività sportiva. Tutti la ricordano come una donna capace, dai modi gentili e affettuosa con la sua famiglia.

A.P.