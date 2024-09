"Addio caro Liano". Folla e lacrime per Baldi

Applausi e grande commozione per l’ultimo saluto a Liano Baldi, ex parrucchiere all’avanguardia e artista, con la passione per la pittura e la fotografia. Durante l’omelia, ieri pomeriggio alla chiesa di Santa Maria della rosa alle Capanne di Montignoso, a poche centinaia di metri di distanza dalla sua abitazione, dove il 73enne ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì, don Michele Bigi prova a consolare i parenti in un momento di così particolare dolore. "Bisogna continuare a coltivare la speranza per la vita dell’uomo. L’esistenza può essere fatta di gioie, ma anche di dolore. La speranza deve confidare in Dio, nell’eternità. C’è la vita eterna che ci accompagna nonostante le sofferenze in quella quotidiana. Liano ne ha avute tante. Bisogna riuscire a sopportare e capire che alle volte purtroppo capitano, con la consapevolezza che il Signore ci invita a confidare in lui".

Ci sono voluti essere tutti a dare l’ultimo saluto all’ex parrucchiere che era molto conosciuto anche a Massa, visto il suo salone per donne che era particolarmente apprezzato dalle sue clienti perché sempre pieno di novità dedicate all’estetica. Il parrucchiere, sposato e poi separato, con una figlia, era da tempo residente nel condominio Erp di via Corniolo alle Capanne.

Si presume sia stata una candela ad aver innescato il rogo che ha distrutto l’abitazione al piano ammezzato dello stabile. Baldi, che deambulava con difficoltà, aveva chiesto aiuto urlando ai vicini, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Dopo la grande preoccupazione, le 4 famiglie evacuate dalle loro abitazioni subito dopo l’inccendio sono ritornate nei loro appartamenti dopo che i tecnici di Erp e del Comune hanno concluso i rilievi del caso.