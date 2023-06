Addio all’insegnante Carla Benedetti La ’mitica prof’ lascia un grande vuoto

Addio all’insegnante di musica Carla Benedetti (nella foto). Si è spenta dopo aver combattuto contro una terribile malattia. Carla aveva 65 anni e lascia il marito Lanmarco Laquidara e gli amati figli Eleonora ed Edoardo, che le sono stati accanto fino all’ultimo, ricambiando quell’amore che lei aveva sempre donato. Sempre sorridente e dall’incredibile sensibilità, era nota per il suo impegno sociale. Dopo il diploma al Conservatorio, a 20 anni il matrimonio con il medico con cui ha vissuto 47 anni di amore incondizionato. Dopo il diploma in pianoforte, si era laureata in Medicina a Pisa, ma aveva scelto di dedicarsi alla musica nelle scuole medie della città per avere più tempo da dedicare ai figli e alla famiglia. Carla ha fatto insegnato per oltre 40 anni accattivandosi l’amore e la simpatia di insegnanti e alunni.. I suoi allievi e i colleghi la apprezzavano per il carattere gioviale, la creatività e la capacità di coinvolgerli in infinite iniziative dalla musica al teatro. "La mitica prof. Benedetti", l’ha definita Francesco Gabbani, il più illustre dei suoi allievi, era riuscita a far amare la musica anche agli allievi più restii. Carla Benedetti era riuscita a coinvolgere i suoi studenti anche in progetti civici, come ‘C’entro anch’io’, una mappa dell’accessibilità al centro storico per le persone diversamente abili. Carla aveva costruito una famiglia solida e piena d’amore. Se ne è andata in poco più di un anno, colpita da una forma aggressiva di malattia che non le ha dato scampo. Faceva parte di diverse associazioni tra cui la Fidapa. Era nota in città per il suo impegno, ma anche per quella sua forza d’animo che le aveva permesso di superare le molte prove a cui la vita l’aveva sottoposta con un’energia che l’ha sempre contraddistinta. La famiglia ringrazia il personale dell’assistenza domiciliare per le cure palliative e la disponbilità mai venuta meno. I funerali si terranno domani alle 10 alla Chiesa delle Grazie.