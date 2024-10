Addio alla storica edicolante . Traversi si è spenta a 93 anni

La ricordano tutti per il suo candido sorriso alla mattina, al momento dell’acquisto di una fresca copia di giornata all’edicola di San Terenzo Monti. Fivizzano si veste a lutto per la scomparsa di una storica commerciante. Si è spenta a 93 anni Almina Traversi, l’edicolante del borgo lunigianese.

Una donna che si era fatta da sola, una autentica pioniera nella diffusione dei giornali, e della carta stampata in generale nella vallata del Bardine e della Pesciola; in quella parte del Comune di Fivizzano che abbraccia diverse borgate in quel di Fosdinovo.

Agli inizi degli ormai lontani anni Sessanta, aveva infatti aperto con coraggio e determinazione la prima edicola nel paese di San Terenzo Monti, consentendo così agli abitanti di una zona prettamente rurale di fare, per la prima volta, di avere a disposizione un’edicola anche nel borgo, un punto di riferimento fondamentale per informarsi al tempo (quando ancora non c’era internet). Una cosa non da poco per una giovane donna in un’epoca ormai lontana, sfidando tanti pregiudizi. Traversi, si è spenta all’Ospedale di Fivizzano e ieri si sono svolte le sue esequie nella Chiesa Parrocchiale di San Terenzo Monti.

Lascia la figlia Doretta, le nipoti Serena e Giorgia ed il genero Mauro Terenzoni. Quanto alla storica edicola, nessun problema: verrà portata avanti con puntualità e competenza dai suoi congiunti, come sempre, che raccolgono la grande eredità lasciata da Almina.

Roberto Oligeri