Addio ad Aldo Leoncini, il noto geometra aveva 70 anni

E’ morto nella giornata di ieri, all’età di 70 anni il geometra Aldo Leoncini, mentre a Filattiera suo luogo d’origine, si trovava in un’abitazione privata per il disbrigo di alcune pratiche. Una morte improvvisa, a quanto parrebbe causata da un malore che purtroppo non ha lasciato scampo allo sfortunato professionista, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. "Una persona solare, benvoluta che dava una mano a tutti – racconta chi lo conosceva da una vita a Filattiera – in paese siamo tutti costernati, è una grave perdita per la nostra comunità. Lo scomparso, viveva a Bagnone ; lasci la moglie Antonella, le figlie Laura e Gloria ed il fratello Vasco. In questo momento non sono sncora noti il luogo e la data dei suoi funerali. Ai familiari giungano le condoglianze della nostra redazione.

Roberto Oligeri