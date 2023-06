Addio a Roberto Meiattini Folla per l’ultimo saluto

Ieri amici e parenti hanno salutato per l’ultima volta Roberto Meiattini (nella foto), l’editore scomparso a 73 anni dopo una lunga malattia. Lascia la compagna Rita e i figli Viola e Jacopo. Meiattini (originario di Siena) arrivò in città negli anni Settanta richiamato dalla vitalità e dalle opportunità che offriva la città. Nella sua vita ha svolto diverse attività, molte delle quali innovative, come il ‘Teatro del Carrione’, il negozio vintage di piazza Alberica o le prime cartoline illustrate di Carrara. Dopo le esperienze giovanili ha fondato la sua casa editrice, che negli anni ha pubblicato scritti di molti autori. Una lunga carriera passata alla ricerca di talenti nostrani, come i volumi dell’artista Cherubino Binelli, ‘Un bomber nella rete’ del calciatore Marco Cacciatori, o il volume dedicato al pugile Enrico Bertola. Meiattini a Carrara aveva saputo integrarsi e nonostante fosse molto noto frequentava una ristretta cerchia di amicizie, le stesse che lo hanno accompagnato nei momenti felici e in quelli tristi, le stesse che ieri sono andate al cimitero di Turigliano per l’ultimo addio.