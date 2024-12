Addio a Pietro Lambruschi. L’ex maresciallo aveva 71 anni. Lutto nel borgo di Gragnola

Lutto e cordoglio a Gragnola e nelle altre frazioni della Valle del Lucido per la prematura scomparsa di Pietro Lambruschi, 71 anni, maresciallo della Benemerita in pensione, originario della frazione dove viveva con la famiglia. Era molto noto in tutta la zona. "Nella tua carriera decennale nell’Arma dei Carabinieri hai fatto tanto – lo ricordano le figlie – eri orgoglioso di portare quella divisa che tante volte ti abbiamo visto indosso. Tanti amici della comunità si sono stretti intorno a noi per ricordarti.Ti volevano tutti bene. E noi, la famiglia tutta li ringraziamo di cuore".

Anche il presidente del Consiglio Comunale di Fivizzano, Giovanni Poleschi, porta la sua testimonianza: "Lui era soprattutto conosciuto proprio per la sua attività di carabiniere, per tutta la gente dei nostri paesi era ’il Maresciallo’ – spiega il consigliere – una persona molto presente nella comunità nel contesto delle varie iniziative che venivano intraprese. Molto ben voluto da tutti, sempre pronto a dare una mano, di una simpatia innata, e dotato di una ottima voce di cui non esitava a far sfoggio nelle occasioni più consone e particolari. Una persona che mancherà molto a Gragnola". Lo scomparso, lascia la moglie Nina, le figlie Rosalba e Valeria ed il figlio Diego. I suoi funerali sono in programma per oggi pomeriggio alle 14 al Cimitero di Gragnola, dopo essere stata impartita la benedizione religiosa.

Roberto Oligeri