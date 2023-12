Addio a Paolo Pisani. Marina piange la perdita

Addio a Paolo Pisani, con lui se ve un pezzo di storia di Marina. Era il titolare dell’agenzia ‘2P pratiche auto’ di piazza Nazioni Unite, aperta nel 1973. Si è spento a causa di una malattia all’età di 74 anni. Oggi alle 15 l’addio nella chiesa di San Pietro ad Avenza. Paolo aveva aperto la sua agenzia poco dopo essersi sposato: un piccolo ufficio per aiutare le persone con alcune pratiche burocratiche relative a macchine e patenti. Una piccola stanza nella Marina Vecchia dove inizia a sbrigare i primi documenti, poi il trasferimento in piazza Nazioni Unite, con le sue vetrine e l’insegna ‘2P Pratiche Auto di Paolo Pisani’. In 50 anni l’attività, poi presa dal figlio Matteo, è diventata un punto di riferimento per tutto ciò che concerne il trasporto, dalla Vespa al più grande dei tir da rimorchio. Sua l’idea di ricordare la scadenza della patente, servizio che ha preceduto quello nazionale di almeno due decenni. Pioniere nei servizi al cittadino, Paolo è sempre stato disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. Centinaia i clienti diventati amici. Consapevole della fortuna di aver trasformato il proprio lavoro in fonte di gioia, Paolo ha vissuto una vita felice, trasmettendo valori quali l’onestà, la serietà e l’importanza della famiglia, che amava. Amava il canto, il buon cibo e lo stare insieme, ma anche gli alpini. Amava i bambini e per decenni dal 1 al 24 di dicembre diventa Babbo Natale. "Addolorati per il vuoto – scrive il figlio –, ma con la certezza che il carisma, la gentilezza e la simpatia di Paolo rimarranno vivi per sempre, ringraziamo la comunità per la vicinanza e affetto che hanno sempre dimostrato".