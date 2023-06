Addio a Giovanna Bombarda La storica cantiniera di Sainè

Carrara dice addio a Giovanna Bombarda, regina dello stoccafisso e del baccalà marinato. Giovanna Bombarda era la storica cantiniera di ‘Sainè’, la tipica cantina di via del Plebiscito in cui ha lavorato per decenni affiancata dal marito Carlo Rossi, per tutti ‘Sainè’. Con lei se ne va un pezzo di storia popolare, quella fatta di gente vera e verace. Da Sainè per assaggiare i piatti della Giovanna ci sono andati cantanti, attori, registri degli anni d’oro del teatro Animosi. I piatti della Giovanna erano famosi e molto apprezzati. La sua cantina è stata il punto di ritrovo per intere generazioni di carraresi, che dopo aver mangiato i piatti tipici cucinati da Giovanna si intrattenevano fuori e dentro il locale suonando la chitarra tra un bicchieretto e l’altro. Un personaggio tipico del centro storico, conosciuta non solo per le prelibatezze che cucinava, ma anche per il carattere gioviale e quella grinta figlia delle donne del 7 luglio. Un personaggio talmente tipico da essere raccontata nelle poesie dialettali carraresi, che parlano della cantina di ‘Saine’ come un vero luogo popolare, fatto di lavoratori, che andavano a lenire la fatica giocando a carte o cantando le canzoni del popolo. Giovanna era molto conosciuta e stimata, cuoca apprezzata, donna di quelle vecchio stampo, che ha passato la vita dedicandosi al lavoro e alla famiglia. L’allegria che si respirava nelle notti estive in via del Plebiscito negli anni Settanta, Ottanta e Novanta la ricordano in molti. Quelle notti dove sotto le stelle gli avventori improvvisavano concerti, e dove si è esibito il duo Carlo e Lucio. Un tempo lontano dove le cantine come quelle di ‘Saine’ diventano un punto di ritrovo, di scambio di idee, una seconda casa. Lascia le figlie Anita e Federica e i nipoti e pronipoti.