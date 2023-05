Addio a Bartolomeo Dogliani, fondò il celebre biscottificio ’Piemonte’

Lutto al biscottificio Piemonte: è morto Bartolomeo Dogliani. Assieme al fratello Angelo fu il fondatore dello storico stabilimento dolciario ’Piemonte’ di viale Zaccagna, che porta il nome della loro terra d’origine. Bartolomeo lascia i figli Cesare e Cristina, il genero Arnoud, i nipoti Martino, Raffaello e Thomas, Margherita, Bernardo, Franco e Arianna. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia di piazza Menconi a Marina. Bartolomeo era molto conosciuto in città come brillante imprenditore e amante dell’arte in generale. L’azienda Dogliani opera nel settore dolciario dal 1938, e oggi è diventata una solida realtà che unisce la cultura e l’arte ai suoi eccellenti prodotti, sfornati in tante varietà e a base di lievito madre. Negli anni Cinquanta Bartolomeo assieme al fratello Angelo (al tempo responsabile di produzione di una prestigiosa azienda piemontese), aveva rilevato un piccolo laboratorio di pasticceria in viale Zaccagna. Contribuì all’impresa di trasformare quel piccolo laboratorio in quello che oggi è il biscottificio Piemonte: un punto di riferimento del territorio ma anche del mercato nazionale ed estero. Un traguardo reso possibile grazie a produzioni rinomate come i ‘Cantucci’ alle mandorle, inseriti dal ‘Gambero Rosso’ tra i più buoni d’Italia. L’azienda Dogliani opera nel settore dolciario dal 1938. Bartolomeo era un appassionato giocatore di bridge, amante della storia, dell’arte e della musica. La sua vita l’ha trascorsa circondato dall’affetto dei suoi cari e dei tanti amici. Raggiunge l’amata moglie Valeria (scomparsa sei anni fa). Lascia una famiglia numerosa e unita. I suoi cari scrivono: "Siamo grati della forza che ci ha trasmesso, la sua impronta rimarrà ora attraverso l’impresa Dogliani gestita dai suoi nipoti". Alessandra Poggi