Addetti alle pulizie e tuttofare per la stagione

Alcune offerte di lavoro dirette da parte delle aziende pubblicate dal Centro per l’impiego di Massa Carrara.

ADDETTI PULIZIE Agriturismo ricerca addetto alle pulizie delle camere e riordino per nuovi arrivi, in particolare addetto alla stiratura con ottime capacità per le lenzuola. Contratto a tempo determinato di 7 mesi con possibilità di consolidamento della posizione e possibilità di poter usufruire di un alloggio. Sede Tresana. Email: [email protected]

Per stagione estiva presso stabilimento balneare si ricercano addetti alle pulizie con minima esperienza. Contratto a tempo determinato orario full time, sede Carrara. Email: [email protected] 1

TUTTOFARE Per la stagione estiva Camping Dal Pino a Massa ricerca tuttofare, manutentore. Contratto di lavoro a tempo determinato, orario full time. Info e candidature [email protected]