Addetti alle pulizie e braccianti agricoli

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 BRACCIANTE. Agriturismo ricerca una persona che si occupi della manutenzione del verde, richiesta conoscenza dell’utilizzo degli strumenti necessari come motosega e decespugliatore. Gestione - cura di animali d’allevamento; conoscenza nella produzione di miele, zafferano e olio. Richiesta esperienza nelle mansioni; possibilità di stabilizzazione. Sede Comano. Offerta MS-219867.

1 CUOCO. Ristorante ricerca un cuoco con minima esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione. I turni di lavoro prevedono orario spezzato e il weekend. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-219842.

ADDETTI PULIZIE. Ali spa filiale di Massa Carrara cerca per azienda cliente addetti alle pulizie. Le risorse si occuperà delle attività di pulizia e sanificazione dei locali presso varie strutture, tra cui hotel, uffici, residence, capannoni, negozi e fiere. Richiesta esperienza, disponibilità a lavoro su turni dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro: provincia di Massa Carrara. Offerta MS-219659.

1 GIARDINIERE. Studio di progettazione di interni ed esterni, riqualificazione di spazi verdi pubblici e privati, ricerca apprendisti (18-29 anni) per le seguenti mansioni: manutenzione dei giardini, pulizia terreni e piante, irrigazione e gestione impianti, lavorazione del terreno. E’ gradita la patente B. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-219633.

2 ADDETTE PULIZIE. Azienda di servizi ricerca due addette alle pulizie per pulizie in condomini, uffici e magazzini. Zona di lavoro Lunigiana e provincia di La Spezia. Necessaria patente B, disponibilità della macchina aziendale per lo spostamento sul territorio. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-219534.