Accorpamenti scolastici 2025/2026 a Massa-Carrara: approvati due fusioni

Sono due gli accorpamenti per l’anno scolastico 2025/2026 approvati dal Consiglio provinciale di Massa-Carrara nel corso dell’ultima seduta all’interno del Piano sul dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa: si tratta del Liceo Scientifico Marconi di Carrara, che si unirà all’Istituto Zaccagna-Galilei e l’IC Massa 6 che sarà accorpato all’Istituto Comprensivo Malaspina di Massa.

Nessuna decisione da parte dell’assemblea di Palazzo Ducale per quanto riguarda gli accorpamenti in Lunigiana: il Consiglio ha infatti stabilito di non esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Conferenza Zonale lunigianese (competente per l’istruzione primaria e secondaria inferiore) che aveva deciso di non procedere al dimensionamento degli Istituti Comprensivi Tifoni di Pontremoli e Gandhi di Aulla, rivendicando la necessità di tutelare la loro autonomia. Di fatto, quindi, ogni eventuale decisione in questo senso sarà presa dalla Regione Toscana.

Per quanto riguarda l’IC Massa 6, invece, il Consiglio Provinciale ha stabilito di non recepire le decisioni contenute nel Piano Zonale Apuane, limitatamente alla proposta di accorpamento dei plessi dell’Istituto Comprensivo Massa 6 in parte all’Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa ed in parte all’Istituto Comprensivo Malaspina di Massa e di deliberare, in difformità dal suddetto Piano Zonale Apuane accorpando l’IC Massa 6 all’Ic Malaspina. Sempre rispetto al dimensionamento da segnalare la richiesta di attivazione di un nuovo polo dell’infanzia ad Avenza nel comune di Carrara.

I numeri del dimensionamento. Ma come si arriva alla necessità di accorpare istituzioni scolastiche? Il tutto prende le mosse da un decreto interministeriale ( Ministeri Istruzione e delle Finanze) del giugno 2023 che ha definito il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 che per la Regione Toscana nel prossimo anno fissa questo numero in 452 unità, mentre in organico attualmente si contano 466 istituzioni scolastiche: da qui la necessità di procedere a livello regionale al taglio di 14 autonomie.

Tenuto fermo il numero delle alunne e degli alunni necessario per non risultare sottodimensionati (400 per le zone con territori montani, 600 per le altre), la Regione Toscana ha individuato i criteri da seguire per l’individuazione (tra questi non più di un accorpamento per Comune). La graduatoria regionale ha quindi determinato la necessità di accorpare quattro istituti a livello della nostra Provincia: IC Tifoni di Pontremoli (357 studenti), IC Gandhi Aulla (398 studenti), IC Massa 6 (538 studenti) e Liceo Marconi Carrara (556). Dati questi numeri poi c’è stata la decisione del consiglio che riguarda solo 2 accorpamenti.