Accordo Quadro per Manutenzione Straordinaria Strada Regionale 445

Un accordo quadro fino al 2025 per la manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle scarpate della Strada Regionale 445, nei Comuni di Fivizzano e Casola. E’ la scelta della Provincia a cui la Regione Toscana ha affidato la gestione dell’arteria che collega Lunigiana e Garfagnana.

La procedura ha lo scopo di regolamentare la disciplina contrattuale generale per l’esecuzione delle prestazioni e le condizioni economiche applicabili. L’importo messo a disposizione è in totale di 143.591 euro. Il Settore Tecnico della Provincia ha già approvato gli elaborati tecnici e amministrativi che rientrano nell’accordo e indetto la procedura negoziata attraverso la piattaforma Start della Regione Toscana scegliendo come criterio per l’assegnazione quello dell’offerta a minor prezzo.