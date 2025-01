’Accendi la tua radio per favore’. Il Teatro della Rosa inaugura l’anno con una pièce per la solidarietà

Una serata di solidarietà tra musica e parole davanti al Teatro della Rosa dove andrà in scena lo spettacolo ’Accendi la tua radio per favore’ per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione onlus ’Cio nel Cuore’. L’ appuntamento organizzato sabato 4 gennaio alle 21 da ’Vivere d’arte Eventi’, con il patrocinio del Comune di Pontremoli, vedrà protagonista Gabriele Zanini, canto (voce narrante) e Francesco Galizia al pianoforte. Il primo, nato alla Spezia, ha vissuto tra Parma, Pontremoli e Bologna. Per anni piano barista in località esclusive come Firenze, Forte dei Marmi, Viareggio, è stato vincitore della trasmissione televisiva ’Beato tra le donne’ in onda su Canale 5 nel 1997. E’ narratore in molti spettacoli teatrali e reading, ed è stata la voce della trasmissione radiofonica ’Domenica con...’ in onda per due stagioni su Radio Bari. L’altro già ospite dell’Orchestra della Rai, si è diplomato al Conservatorio di Bari, è polistrumentista e docente di sassofono. La promessa di una carrellata di emozioni, ricordi, attimi di vita tornati alla memoria grazie ad uno spettacolo elegante e intimo, ricco di pathos, che nelle precedenti edizioni ha richiamato numerosi spettatori, tutti partecipi e commossi dalle canzoni eseguite dai due artisti. In scena anche la cantante Vittoria Sarti e gli attori del Centro Teatro Pontremoli. Si contano numerose iniziative promosse dall’Associazione ’Cio nel cuore’ creata da Antonella Bonvicini per ricordare Pier Giacomo (’Cio’) Tassi, tra queste: le donazioni di un apparecchio endoscopico con carrello per il reparto Chirurgia dell’Ospedale Pontremoli (con il contributo del Centro Lunigianese Studi Giuridici e dell’iniziativa Fogli Sparsi del Caffe Letterario insieme a Per Valentina Onlus) e di un elettrocardiografo dotato di carrello al Ps dell’ospedale di Pontremoli. Poi la partecipazione al progetto ’Vivi responsabilmente’, campagna di sensibilizzazione tra i giovani per l’uso consapevole delle bevande alcoliche della Cri di Albiano Magra e Protezione Civile di Pontremoli e l’iniziativa ’Abbracciamoci on line’, video chiamate dedicate agli anziani delle case di riposo, e ai ragazzi del Centro Caprio. Tra i più recenti la donazione di un impianto audio per il Palasport. Ingresso: 10 euro. Prenotazioni: 3282515230; 3289064948.

Natalino Benacci