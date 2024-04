Accademia, un’altra fumata nera. Manca il quorum, elezioni da rifare

Colpo di scena nella corsa alla direzione dell’Accademia, il corpo docente ha bocciato Marco Baudinelli. L’ex direttore dell’ateneo delle belle arti cittadine non ha raggiunto il quorum. E adesso si va verso nuove elezioni e con nuovi candidati. Come noto la ex direttrice, la professoressa Silvia Papucci, si è dovuta dimettere a seguito di una sentenza del Tar, poi confermata dal Consiglio di Stato, per mancanza degli anni di ruolo di servizio. Sentenza che ha fatto seguito al ricorso firmato da Baudinelli proprio contro Papucci, e che come già nell’aria non era piaciuto al corpo docente fin dall’inizio. Lo dimostrano le elezioni di questi giorni che hanno confermato la vicinanza all’asse Massari–Papucci. Su 59 professori aventi diritto di voto hanno votato solamente 26 docenti, 24 hanno espresso la propria preferenza per Baudinelli, e dunque non i 30 necessari per raggiungere il quorum. Poi ci sono state due schede bianche e zero voti per l’altro contendente alla poltrona di direttore, l’architetto Claudb Rocca, che anche in questa tornata ha registrato un pugno di mosche. In base all’articolo 7 comma 1 del regolamento non essendoci un vincitore si dovrà andare a nuove elezioni. Per questo già nella mattinata di oggi il consiglio di amministrazione si riunirà per indire un nuovo bando per nominare quello che sarà il futuro direttore. Ma come spiegano il presidente dell’Accademia, Antonio Passa e la direttrice amministrativa Raffaella Serafini (responsabile della procedura), "il bando avrà un rito abbreviato – dicono –, vale a dire che il termine per presentare le domande sarà di quindici giorni anziché di trenta, così da ridurre ulteriormente i tempi per la nuova nomina e dare la possibilità al corpo docente di scegliere il direttore. Un nuovo mando ma con le stesse regole perché non si possono cambiare. Cambierà anche la commissione elettorale".

Professor Passa la procedura ha soddisfatto le due sentenze?

"Assolutamente sì, ma hanno votato 26 docenti su 59 e Baudinelli per soli quattro voti non ha raggiunto il quorum –. Avrebbe dovuto votare un minimo di 30 docenti –. Per cui secondo l’articolo 7 comma 1 dovranno essere rifatte nuove elezioni. Sono dispiaciuto, non mi aspettavo questo risultato e infatti avevo già fissato la data del ballottaggio. Se avesse avuto trenta voti sarebbe diventato direttore in automatico".