Accademia di cucina da Ca’ del Gallo

Si è svolta la cena degli auguri di Natale dell’Accademia Italiana della Cucina. Quest’anno è stata scelta come location la storica Osteria Ca’ del Gallo di Comano.

"Una serata ben riuscita – racconta un membro del sodalizio –, ottimi sia i piatti che l’accompagnamento dei vini di Villa di Negro". Ineccepibile anche il "servizio" per cui il "voto accademico" ha superato le aspettative.

L’accademico consultore, Riccardo Boggi, ha incantato i conviviali con l’intervento sugli usi e costumi del Natale in Lunigiana. Mentre chef Rolando Paganini è stato il simposiarca. Il menù? Flan di cipolle dolci di Treschietto su crema di parmigiano, crema di porcini, cappellacci verdi alla faraona, stinco di vitello con sformato di cardi e patate al forno. Per finire, in dolcezza, morbido di castagne con crema di fichi.

R.O.