Accademia di belle arti alla ricerca di docenti

Accademia di Belle Arti di Carrara ha indetto una selezione per individuare una figura di docente per il corso di tecniche di illustrazione per l’editoria. Il concorso è volto alla formazione di una graduatoria che resterà valida per un anno e prorogabile fino a 2 anni.

Il settore comprende le competenze relative alla comunicazione nelle diverse articolazioni connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale, e in particolare i metodi e gli strumenti per l’ideazione e l’elaborazione di testi e di narrazioni; i principi generali e le tecniche impiegati nel campo dell’informazione giornalistica; le forme di comunicazione creativa adottate dalla pubblicità sulla base delle conoscenze offerte dal marketing culturale; i problemi e i mezzi delle relazioni pubbliche finalizzate a promuovere le istituzioni e le attività culturali; le modalità dell’organizzazione del lavoro editoriale per la produzione di pubblicazioni specializzate.

Per partecipare basta il diploma. Domande entro il 16 febbraio tramite il portale InPA.