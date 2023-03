Accademia del disegno Luciano Preti alla mostra ’Forma e anima’

Il pittore e scultore pontremolese Luciano Preti è stato inviato a partecipare alla mostra ’Forma e Anima’ organizzata dall’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. La rassegna rimarrà aperta fino al 29 marzo. L’artista, già docente all’Accademia di Firenze, la più antica del mondo, nel corso della carriera è stato già pluripremiato in Italia e all’estero e inserito nel Catalogo d’arte moderna edito recentemente da Mondadori. Autore poliedrico tra pittura, scultura e ideazione architettonica, Preti è anche costruttore di chiese e monumenti. I temi della sua ricerca artistica si trasformano in simboli e messaggi dell’uomo pellegrino nella storia. Ha creato le splendide porte di bronzo per la chiesa parrocchiale di Cargalla, il battistero di marmo e bronzo della Cattedrale di Pontremoli, le chiese del Passo del Cirone e del Brattello e altre sculture-monumento in Sardegna. Recentemente ha completato il restauro del palazzo Malaspina di Mulazzo. Ha ricevuto il primo Ambrogino d’Oro fuori da Milano.

Natalino Benacci