Abbonamenti al bus. Sostegno del Comune

Sul sito del Comune è uscito l’avviso per ottenere agevolazioni per le famiglie con studenti che usano gli autobus di linea di Autolinee Toscane. Il contributo denominato ‘Rimborso trasporto pubblico e calcolato sugli abbonamenti di Autolinee Toscane sottoscritti dagli utenti per l’anno scolastico in corso, e sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il rimborso è destinato agli alunni residenti nel Comune di Carrara iscritti e che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con attestazione Isee in corso di validità con un valore non superiore a 37mila euro, o ai nuclei familiari con alunni con disabilità certificata. In base all’abbonamento sottoscritto il rimborso potrà essere stanziato tenuto conto della fascia Isee corrispondente o della disabilità certificata, fino a un massimo di 310 euro (urbano) e 350 per il tragitto extraurbano. Le domande devono essere presentata al Comune di Carrara esclusivamente mediante acceso al portale web genitori Simeal (carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php) utilizzando lo Spis (Sistema pubblico di identità digitale), o la carta nazionale dei servizi/tessera sanitaria/carta di identità elettronica.

Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare il supporto telefonico ai numeri 058 56.414.55 –454-253, disponibile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 17.

In alternativa è possibile inviare una mail a [email protected] oppure a [email protected].