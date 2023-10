A teatro ’Oltre’ le barriere. I ragazzi di Alex al Garibaldi

Ci sono ancora posti disponibili per lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ della compagnia di danza integrata Oltre, di scena al nuovo cinema Garibaldi giovedì prossimo alle 21. Si tratta dello spettacolo che conclude l’esperienza del progetto ‘Freedom to dance’ della Consulta alle disabilità nato durante l’amministrazione di Francesco De Pasquale, e realizzato da Alex Bordigoni ed Elena Giarratana all’Associazione Ab Show Dance Lab di Avenza, oggi Des’Art Dance. Un progetto completamente gratuito e che Alex ed Elena vogliono portare avanti (con il supporto della Consulta) anche all’interno delle scuole superiori di Carrara. Attualmente della compagnia fanno parte 15 tra ragazzi e bambini disabili, e da novembre sono aperte le iscrizioni per ingaggiare altri attori, e sempre gratuitamente. "L’ingresso è libero ma su prenotazione – spiega Bordigoni –, abbiamo già quattrocento prenotazioni. In occasione della data di Carrara il commediografo Giancarlo Pardini assieme ai ballerini ha leggermente modificato il testo. Stiamo lavorando per portare i ragazzi della compagnia all’interno delle scuole. L’idea è quella di creare un gruppo di lavoro per farli ballare assieme agli studenti. La danza e il suo linguaggio universale usati per creare un gruppo inclusivo". "Il progetto della Consulta ha dato vita ad una vera e propria compagnia teatrale – aggiunge Bordigoni –, adesso i ragazzi procedono in autonomia, si è creato un bel gruppo che ha unito molto i ragazzi e le loro famiglie. I ragazzi hanno superato tanti scogli e nella danza vedono un obiettivo. Il progetto nelle scuole si propone di fare lavorare assieme i ragazzi. Il primo step con un incontro con gli studenti, il secondo con una preparazione bi base su come rapportarsi con la compagnia, il terzo di lavorare tutti assieme per realizzare uno spettacolo di fine anno".

Alessandra Poggi