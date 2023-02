A spasso per il centro con il fitness di Walklab

Una camminata per la città a ritmo di musica alla scoperta dei luoghi più belli. Domenica 19 febbraio torna Walklab la passeggiata di cinque chilometri per allenarsi in allegria nei luoghi suggestivi del centro storico. L’appuntamento per il check in è alle 9,30 in via Roma 30 davanti alla sede della 2h Project, che organizza l’evento assieme a Walklab e al centro ‘Studi hip pop danza’. Una manifestazione che nel corso degli anni è cresciuta coinvolgendo numerose persone per la sua particolarità: camminare a ritmo di musica. Una maniera originale per fare fitness all’aria aperta e con un numeroso gruppo di sportivi o semplici amanti degli sport di gruppo.

A guidare i partecipanti per le vie del centro ci saranno gli istruttori del team nazionale di Walklab. Il percorso di circa un’ora con partenza alle 10, prevede il rientro verso le 11,15 circa. Gli organizzatori consigliano un abbigliamento sportivo leggero e comodo e di portare una scorta di acqua da bere. Non si possono portare al seguito animali domestici, biciclette, skateboard, overboard o altri mezzi che non siano le scarpe ginniche, non è possibile iscriversi il giorno dell’evento, non possono partecipare bambini sotto i 14 anni di età se non accompagnati, e per partecipare è necessario sottoscrivere di essere in buona salute e di essere in grado di sostenere la camminata da cinque chilometri. Il costo di partecipazione è di 10 euro. Per informazioni scrivere a [email protected] o chiamare il 351 53.222.74 anche via Wathsapp oppure iscrivendosi direttamente sul sito su www.walklab.itwalklab-a-marinadicarrara.