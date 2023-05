A spasso col Cai Il mese di maggio in montagna

Un mese intenso a spasso sulle Apuane. Il Club alpino italiano di Carrara organizza una serie di camminate e trekking sui nostri monti. Si comincia con ’Sconfinando’ domenica con la camminata da Massa a Carrara in collaborazione con la Pubblica assistenza. La partenza è alle 8,30 da piazza Aranci per arrivare nel pomeriggio in piazza Alberica. Il percorso toccherà la Proloco la Rocca dove sarà servita la colazione dopodiché prosegue per il Castello Malaspina per una sosta in piazza Aranci. La camminata toccherà il Borgo del Ponte dove inizierà la salita per giungere a Bergiola Maggiore, con stradello per un tratto in leggera salita e poi in piano per arrivare a Bergiola Foscalina dove sarà servito il pranzo. Da Bergiola giù per il sentiero che ci porterà dapprima al paese di Codena e successivamente, tramite la Scalinata del Littorio, a Carrara in Piazza Alberica dove prima del pasto pomeridiano sarà illustrata la storia di piazza Alberica e del suo Rifugio Antiaereo. I programmi del Cai per la stessa domenica prevedono la salita al Canal Pianone, riservato a persone esperte e autosufficienti a gestire le discese in corda doppia. Si formerà un gruppo di massimo 20 persone oltre agli accompagnatori. La partenza per Resceto è alle 7 dal posteggio di Turigliano. Domenica 14 maggio è previsto il percorso è ad anello, con il periplo del Monte Alto e del Monte Sullioni, con partenza alle 7,30 da Retignano. Pr chi ama la viota più semlice il Gruppo seniores, sempre domenica 14 organizza la passeggiata sul Monte Croce per vedere la meravigliosa fioritura delle giunchiglie. L’appuntamento è alle 7,30 a Turigliano per arrivare a Stazzema. Due le escursioni del 21 maggio: una riservata ai giorvani della squadra di alpinismo a Campocecina dal rifugio a Foce di Pianza al Sagro, l’altra è il cammino di Aronte da Fossola a Santa Lucia. l 28 maggio sarà lavolta di Colonnata trek: ome ogni anno la nostra Sezione organizza un appuntamento ormai diventato un classico, il Colonnata Trek, un evento proposto ai soci Cai ed esteso a tutti i concittadini; tre diverse comitive percorreranno itinerari nei pressi di Colonnata e convergeranno in un unico appuntamento al Vergheto.