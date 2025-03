A ruba i biglietti per la commedia della compagnia Pan fatto ‘n ca’

Stanno andando a ruba i biglietti per la nuova commedia "‘Na moghja ‘n piazza Stazion e n’altra ‘n piazza di Culi… co’ rispetto parlando" che la compagnia massese Pan fatto ‘n ca’ porta in scena al Teatro Guglielmi il 4, 5 e 6 aprile. La commedia è un adattamento in dialetto massese di ”Taxi a due piazze” di Ray Cooney, da parte del noto regista e attore, Pietro Chesi. E ‘ la storia di un tassista bigamo, Lollo Bianchi, che suo malgrado si trova coinvolto e costretto a nascondere il segreto della sua vita: vive con una moglie in piazza Stazione e con l’altra moglie in piazza Liberazione, all’insaputa delle due donne. Grazie a turni di lavoro e ad una pianificazione di orari e spostamenti, tutto scorre felicemente: Lollo ha una vita tanto serena a che l’ha moltiplicata per due. Ma una sera, a causa di un colpo alla testa, Lollo finisce in ospedale e fornisce due indirizzi di residenza diversi. E per lui iniziano seri guai! Il divertimento è assicurato con lo spettacolo della compagnia “Pan fatto ‘n ca’” che ha abituato il pubblico a spettacoli superbi, da ‘El dottoro d’i matti’ a ‘Piume de pitto’ fino a “Ulisse, vent’anni per ‘ndare a Troia”. La regia dell’esilarante commedia ‘Na moghja ‘n piazza Stazion e n’altra ‘n piazza di Culi… co’ rispetto parlando’ è come sempre di Claudia Chesi, gli attori sono Pietro Chesi, Francesco Racanati, Sergio Rossi, Bruno Angelotti, Graziano Nannini, Martina Benassi, Patrizia Silvi, Paola Tognarelli, Daniela Basteri,Gabriele Guadagnucci,Sofia Giaiacopi, Sabrina Angeloni, Riccardo Barbieri, Enrica Bigini, Stefania Cosseddu,Damiano Rossi e Antoanela Gavanescu. La scenografia sarà curata da Gherardo Ghelardi e dalla Cooperativa Sociale Le Briccole. Come consuetudine, parte del ricavato andrà in beneficenza e sarà devoluto alla Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) di Massa Carrara. Per le prenotazioni telefonare a Pietro Chesi 348/6603195 e Claudia Chesi 320/5544645. L’evento fa parte della rassegna promossa dal Comune.

Angela Maria Fruzzetti