A Quercia nuove ’riaperture’ Sono i campi da tennis e calcetto

Da pochi giorni sono tornati disponibili i campi da calcetto e da tennis del Centro sportivo “Salvo D’Acquisto“ a Quercia. L’utenza ne potrà usufruire nei giorni di apertura al pubblico della pista di atletica, quindi martedì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30, e sabato, dalle 14,30 alle 17,30. Queste le tariffe stabilite dal Comune per il loro uso: per il campo da calcetto 50 euro ogni ora di utilizzo senza illuminazione e 65 euro ogni ora con illuminazione artificiale; per il campo da tennis 15 euro ogni ora di utilizzo senza illuminazione e 20 euro per ogni ora con illuminazione artificiale. Il Comune ricorda che per pagare occorre collegarsi alla home page del sito web del Comune di Aulla (https:comune.aulla.ms.it) e procedere come segue: cliccare su "Pago PA Pagamenti Online", poi su "Accedi al portale dei pagamenti", scegliere "Pagamento spontaneo", quindi cliccare su "Utilizzo strutture comunali" e compilare il format che compare sulla pagina web. Info e prenotazioni dei campi al numero 0187400229221 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13); oppure scrivere alla mail [email protected]