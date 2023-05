’A piedi scalzi’ si scopre la vita Laboratori fra arte e natura per i piccolissimi fino a sei anni

E’ stato inaugurato in via San Piero un murale realizzato dai bambini. L’opera rientra nel progetto partecipativo “Riconciliarsi: artisti, comunità, istituzioni”, promosso dal Comune e dal Mudac. Si tratta del gruppo di bimbi iscritti al Laboratorio Liberatorio “A piedi scalzi”, progetto di educazione diffusa e in natura creato e dall’associazione Matrioska. I piccini sono stati seguiti per questo progetto dallo AStudio Brezza. L’associazione Matrioska è impegnata dal 2014 in attività ludiche ed educative attraverso l’arte e dal 2020, ha dato vita al Laboratorio Liberatorio “A piedi scalzi”. Un’attività permanente che rappresenta un’alternativa alla scuola materna e ha luogo dal lunedì al venerdì da settembre a giugno. Il progetto, rivolto a bimbi dai 2 ai 6 anni, si svolge in tutto il centro storico, con sede in via del Baluardo. L’approccio pedagogico mira a riscoprire l’importanza della natura e a favorire l’incontro quotidiano tra bimbi e territorio, con particolare attenzione alle botteghe d’arte e degli antichi mestieri. Con la guida delle educatrici, i bambini fanno esperienza diretta attraverso giochi e laboratori creativi capaci di sensibilizzare le nuove generazioni all’ambiente.

I cicli di incontri l negli atelier artistici del centro storico, permettono al gruppo di sperimentare arti plastiche e visive come la ceramica, la pittura, la falegnameria, la pittura, la serigrafia e l’arte murale. In questo modo i più piccini hanno la possibilità di coltivare i molteplici linguaggi espressivi e creativi, scoprendo e coltivando i propri talenti e le proprie passioni. Altro strumento privilegiato è quello dell’albo illustrato e della fiaba, protagonisti e guide quotidiane delle attività e delle esperienze del gruppo. A queste attività si affianca un’attenzione particolare allo sviluppo emotivo, psicomotorio e relazionale dell’universo infantile, stimolato per mezzo di giochi ed attività aadi teatro, yoga bimbi, psicomotricità. Le iscrizioni al laboratorio liberatorio ’A piedi scalzi’ si aprono all’inizio di ogni anno solare e restano possibili sino al raggiungimento del numero massimo; per avere informazioni è possibile contattare [email protected] tel: +39 3534323427.