A piedi nelle colline. Da Massa a Carrara con ’Sconfinando’

Domenica tutti a passeggio con la 19 chilometri ‘Sconfinando’ della Pubblica assistenza. La partenza è prevista alle 9 da piazza Aranci a Massa, con arrivo a Sorgnano per le 17. Questa volta il percorso si snoderà sulle colline apuane, dalle vigne del Candia a Sorgnano, attraversando Bonascola, Ficola e il parco Padula.

L’appuntamento è aperto a tutti, non ci sono limiti di età, anche perché i pulmini della Pubblica assistenza saranno a disposizione di chi lo richiede per alcuni tratti del tragitto. Una camminata su 400 metri di dislivello, immersi nel verde tra scorci mozzafiato. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì: il costo è di 20 euro, 15 euro per i ragazzi fino a 15 anni e il ricavato dell’evento verrà interamente destinato all’associazione di volontariato. Sarà una giornata di trekking ma anche engastronomica grazie ai tre punti ristoro in cui i partecipanti potranno ristorarsi con bomboloni, taglierini nei fagioli e ‘cazzalà’.

"Stiamo raccogliendo tante adesioni – spiega il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –, ci aspettiamo un buon riscontro per questa quarta edizione, l’itinerario è affascinante e potrebbe essere l’occasione per festeggiare l’arrivo della primavera. Questa manifestazione è un mix di solidarietà, cultura, aggregazione sociale e attività all’aria aperta, ma anche un modo per superare i campanilismi e rilanciare lo spirito che lega da sempre le comunità di Massa e Carrara". In omaggio per tutti i camminatori ci sarà la t-shirt ufficiale dell’evento. I proventi saranno devoluti all’acquisto delle attrezzature di automediche e ambulanze, alla formazione dei volontari, e alle altre attività della Pubblica assistenza. ‘Sconfinando’ è realizzata in collaborazione con Avis, Cai Massa e Cai Carrara, Panathlon, Nausicaa, Unicoop Tirreno, Aero Alliance, ‘Salviamo il castello di Moneta’, ‘Il cammino di Aronte’, Cral Nuovo Pignone, Cral Gaia, libreria Bajni, e le Proloco di Fossola, Gragnana, Avenza, Fontia e Rocca Malaspina. Per informazioni chiamare il 335 52.99.809. In caso di pioggia, la passeggiata sarà rinviata a domenica 30 marzo.