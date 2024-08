A palazzo Ducale ’Ciao’. Un ponte con l’Oriente

Lunedì alle 18 a Palazzo Ducale arriva ‘Ciao!’, la mostra di Di Yang Su e Ming Cai (nella foto) che ha incantato Venezia e che rimarrà aperta fino al 16 settembre. L’esposizione curata da Saverio Simi De Burgis e Marco Gianfranceschi, ideata da Claudio Giannini e Paola Galeotti di Caleidosarte e Percorsi d’arte, arriva in Toscana. Protagoniste le 60 opere di Yang Su e Ming Cai. "‘Ciao!’ è il sigillo dell’iniziazione tra la nostra associazione e il gruppo Renaissance cinese - spiega l’ideatore Giannini-. Un percorso che mette a confronto la cultura orientale con la nostra. Yang Su si e` formato a Xiamen all’Università d’arte, mentre Ming Cai ha avuto una formazione scientifica a Pechino nell’ambito aeronautico e astronautico, per poi approdare al mondo del design e dell’arte. Due modi differenti, ma complementari". L’opera di Yang Su grazie a differenti tecniche multimediali che spaziano dalla fotografia alla pittura, si concentra sul valore della luce. C? (Ming Cai) punta a una sovrapposizione di immagini che stabiliscono un dialogo tra la oriente e occidente. La mostra è patrocinata dal Comune di Massa, dalla Fondazione centro arti visive di Pietrasanta e della Fondazione Venanzo Crocetti.