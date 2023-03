A lezione nel Convento: dalla salute all’agricoltura

Dall’educazione sanitaria alle pratiche agricole nel Convento dei Cappuccini in fermento. Si alterneranno una serie di corsi formativi sempre nell’ottica di integrare il Convento nel tessuto socio culturale del nostro territorio, obiettivo dei volontari dell’associazione “Padre Damiano da Bozzano”, che opera all’interno del’edificio religioso. Una serie di incontri che vogliono essere importanti occasioni di conoscenza e comprensione dei comportamenti positivi volti a tutelare il benessere della persona. Troppo spesso infatti la mancanza di informazioni adeguate, unita alle carenze di alcuni presidi della medicina del territorio, impediscono a molti di avere gli strumenti per potersi permettere un corretto stile di vita. Le relazioni saranno tenute da medici che hanno dato gratuitamente la loro collaborazione, specialisti che si confronteranno con la gente utilizzando un linguaggio semplice. Quattro incontri ogni giovedì di marzo, partendo da oggi, alle 16 nel salone del Convento dei Cappuccini. E si parte con il dottor Carlo Mafredi che parlerà di colesterolo, diabete, obesità, il 16 Chiara Iacconi tratterà della prevenzione dei tumori della mammella; il 23 i problemi della prostata saranno affrontati da Patrizio Ceccarelli; il 30 tratterà dei noduli tiroidei, prevenzione e cura Giulia Manfredini.

Ma riprendono anche i corsi naturalistici, che già hanno registrato grande partecipazione lo scorso anno. E domani, sempre alle 16, Antonello Andriani farà formazione sull’ulivo, sabato potatura e pratica. 10, 24 e 31 marzo, gli esperti Novani, Carlotti e Paolini terranno un corso teorico sul riconoscimento delle erbe spontanee commestibili nella tradizione massese. Dalle 15 inizierà il corso per principianti a cui farà seguito quello per i più esperti, poi l’uscita pratica per la raccolta delle erbe.

Marco Pardini, naturopata, esperto di Etnobotanica ed Etnomedicina, il 17 presenterà il suo ultimo libro “La casa delle parole ritrovate. Storie d’erbe e di amori sussurati” in cui propone esperienze legate alla riscoperta, utilizzo delle erbe officinali nell’antichissima storia delle Alpi Apuane. Il 15 aprile incontro introduttivo sullle caratteristiche degli agrumi massesi tenuto da Lorieri e dalle dottoresse Zinnai e Pistelli dell’Università di Pisa. Dal 22 aprile al 6 maggio il contadino custode Aldo Fiorentini terrà un corso teorico pratico sulle tecniche di coltivazione, propagazione e potatura degli agrumi massesi.