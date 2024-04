A lezione di storia locale. Una passeggiata in centro con gli alunni di Ronchi

In occasione della ricorrenza della Liberazione di Massa, gli alunni della classe 4ªA della scuola primaria a tempo pieno di Ronchi, accompagnati dalle loro insegnanti, le maestre Cristina Ragionieri, Stefania Marchi, Patrizia Fazzi e dai maestri Roberto Del Fiandra e Livio Bonini, hanno effettuato una visita guidata al centro storico di Massa accompagnati dal professor Claudio Palandrani, presidente dell’associazione Apuamater. La visita ha avuto inizio all’Arco monumentale del Pomerio, detto di ’Pasquino e Pasquina’, dove sono stati illustrati i personaggi scolpiti nel marmo e l’origine del giardino di Alberico. Passando per via Palestro è stato quindi raggiunto l’Arco del Salvatore, dove i bambini hanno incontrato il fotografo e ambientalista Elia Pegollo. Procedendo oltre, dopo aver ’salutato’ il Battì con la sua botticella d’acqua, è stata ricordata l’antica ’Porta del Pino’, oggi scomparsa, e quindi – oltrepassata la piazzetta della Conca – i bambini hanno raggiunto il Rifugio antiaereo della Martana, dove sono stati accolti dalla guida dell’associazione Promocultura che gestisce il rifugio, la quale ha accompagnato la classe nella visita illustrando le caratteristiche storiche di quel luogo così particolare e suggestivo. Nel percorso di rientro i bambini sono stati condotti da Palandrani a visitare il ’grottesco’ di Palazzo Ducale.

Non sono mancate le domande e alcuni allievi hanno anche arricchito la visita con le proprie conoscenze ed esperienze personali dei luoghi visitati. A conclusione della mattinata, c’è stato il rientro in classe con il pulmino messo a disposizione dal Comune. L’appuntamento è già fissato per l’anno prossimo, con una nuova visita guidata alla scoperta della nostra città.

Questi i nomi delle bambine e dei bambini che hanno partecipato alla gita: Matilde Angeloni, Emma Aviotti, Anna Baldini Leonardo Balloni, Irene Benedetti, Asia Chioni. Luca Cozzani, Maria Vittoria D’Este, Alessandro Gemma, Ralitsa Ghio, Miranda Giovannoni, Gueye Adjia Khadijiatou, Mattia Guglielmo, Giulia Lorieri Celeste Marino, Emma Massa, Nicolò Mosti, Matthias Puscasu, Lorenzo Ricci, Dejan Loran Riviera, Luca Rivieri, Denis Mihai Stefan e Ianis Gabriel Stefan.