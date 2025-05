A lezione di inclusione. Centinaia di studenti nelle vie di Marina per la ’Carrozzabile’

Grande partecipazione questa mattina in piazza Menconi per l’evento della passeggiata della ‘Carrozzabile’. Tanti i ragazzi delle scuole presenti per assistere alla consueta ‘passeggiata in carrozzina’, che posticipa di alcuni giorni i nomi dei premiati dei lavori migliori della Carrozzabile, a cura di ChiAma Carrara, ideata da Nicola Codega e con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune e della commissione regionale delle Pari opportunità.

Un’edizione di successo in cui sono stati presentati ben 482 elaborati, 147 temi, 300 disegni e 35 poesie, per un totale di 682 studenti coinvolti nel progetto. I premi saranno consegnati il 27 maggio al centro commerciale ‘Mare Monti’, mentre i premi secondari la seconda settimana di giugno al bagno Morgana di Marina. Se l’idea del concorso, introdotto da alcuni anni, sta proseguendo con ottimi numeri e riscontra un consenso sempre maggiore anche tra gli insegnanti anno dopo anno, si è dimostrato allo stesso modo importante anche l’evento tradizionale della passeggiata sulla carrozzina.

L’inizativa mira proprio a sensibilizzare e far comprendere quelle che talvolta possono essere le difficoltà di un percorso urbano per chi si sposta su una carrozzina, alle prese con le barriere architettoniche e gli ostacoli sparsi per la strada e lungo i marciapiedi. Ieri mattina piazza Menconi è stata letteralmente ‘invasa’ dai tanti studenti presenti, ognuno con il rigoroso cappellino blu e maglietta bianca della ‘Carrozzabile’, diventate ormai uno dei simboli della manifestazione. Per il Comune presenti la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessore Lara Benfatto e la consigliera di maggioranza Silvia Barghini. Una targa è stata consegnata al giocatore della Carrarese Michele Cavion. In piazza anche una rappresentanza degli studenti del Parlamento della Toscana insieme a Mirella Cocchi: Vanessa Portas del liceo ‘Fermi’ di Livorno e presidente Commissione sociale sport Parlamento regionale studenti della Toscana, Edoardo Mariotti del liceo ‘Repetti’, Noemi Varallo del ‘Pacinotti Belmesseri’ di Fivizzano, Caterina Tarabella del liceo ‘Montessori’ e Sergio Angarano dell’istituto ‘Barsanti’ sede Einaudi. Dopo alcuni interventi e i ringraziamenti di rito in piazza Gino Menconi, il gruppo di ragazzi, complice anche la bella giornata di sole con temperature quasi estive, ha potuto godersi la passeggiata spostandosi per il percorso previsto lungo alcune delle strade principali di Marina, compreso un tratto della via Cavallotti.