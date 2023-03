"A Fossone servono luci e dossi"

CARRARA

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo torna nuovamente sulle problematiche legate alla viabilità di Fossone per chiedere l’intervento della sindaca Serena Arrighi. Da tempo Baruzzo insiste sull’importanza di rivedere la viabilità a Fossone devastata da buche che rendono rischioso il passaggio. "Come Fratelli d’Italia – scrive Baruzzo – chiediamo di eliminare i pericoli relativi ai veicoli che transitano ad elevata velocità in via Fossone basso, magari installando dal confine con Luni fino all’incrocio con via Pelucara - Monteverde almeno tre dissuasori di velocità. Chiediamo anche il potenziamento della pubblica illuminazione in tutta la frazione (eccezion fatta per via Pelucara, dove la stessa è stata già potenziata, forse perché vi risiede un ex sindaco?), perché una zona scarsamente illuminata oltre a rappresentare un pericolo per i pedoni potrebbe essere un incentivo per chi delle tenebre ne fa un complice per compiere reati. Come Fratelli d’Italia – conclude il coordinatore comunale Baruzzo – siamo disponibili ad un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale per risolvere i problemi segnalati. L’unico interesse di Fratelli d’Italia è il bene della collettività".