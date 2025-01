A dirigere il match l’internazionale. Sozza di Milano

Designazione importante per Carrarese-Spezia. Sarà, infatti, l’internazionale Simone Sozza, della sezione di Milano, a dirigere l’atteso e sentitissimo derby. Il trentasettenne milanese è un fischietto in ascesa, reduce tra l’altro dalla direzione (contestata dai nerazzurri) della finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad lo scorso 6 gennaio tra Inter e Milan. Sono solamente tre, e piuttosto datati nel tempo, i precedenti di Sozza con la Carrarese che ha arbitrato complessivamente 3 volte. Il bilancio è positivo con 2 vittorie 1 sconfitta. Allo stadio dei Marmi la giacchetta nera lombarda è venuta due volte. La prima nel maggio del 2018 per il secondo turno dei playoff della Lega Pro che vide la Carrarese sconfitta in casa dalla Viterbese per 2-1. Successivamente, nel gennaio del 2019, Sozza è tornato a Carrara per la gara di campionato contro la Juventus Under 23 che si è risolta con un successo per 1-0 degli azzurri. La sua prima direzione della Carrarese risale, però, all’aprile 2017, sempre in Lega Pro, con vittoria dei marmiferi per 2-0 a Pontedera.

Sozza avrà come assistenti Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo ed Alberto Tegoni della sezione di Milano. Come quarto ufficiale è stato designato Andrea Ancora della sezione di Roma 1 mentre il Var è stato affidato all’esperto Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo coadiuvato dell’Avar Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

Gianluca Bondielli