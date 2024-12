A bordo un chilo e mezzo di cocaina: arrestati

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, quarantenni originari del Marocco, mentre stavano cercando di immettere sul mercato locale un chilo e mezzo di cocaina. I due sono stati bloccati, a bordo della loro autovettura, al termine di un breve inseguimento terminato in zona Marina di Massa, mentre erano impegnati nel giro di vendite giornaliero di partite di cocaina già suddivise in dosi da mezzo etto l’una, nascoste in uno zainetto.

Scoperta quale fosse la loro abitazione, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Massa Carrara hanno proseguito le indagini e hanno trovato altra cocaina e tutto il materiale utile al confezionamento che i due avevano occultato in un armadio. Si tratta di un chilo e mezzo di cocaina, per un valore di oltre 150 mila euro, destinata agli spacciatori di strada e che avrebbe inondato le piazze di spaccio per far fronte alle richieste della ’Malamovida’ per il prossimo periodo festivo. Il lavoro della polizia non si ferma qui, anzi andrà avanti anche in questi giorni per assicurare alla comunità di vivere le festività in tutta tranquillità.