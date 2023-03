Muore a 52 anni padre di due bimbi. L’incidente poi la tragedia nella notte

Mulazzo (Massa Carrara), 30 marzo 2023 – Niente partita, ma solo tante lacrime. La comunità di Mulazzo piange l’improvvisa morte di Jean Luc Gianluca Lucchetti, classe 1971, che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale martedì sera, ad Aulla.

Gianluca, molto conosciuto, non solo nel comune di Mulazzo, ma anche in quelli vicini, viveva nella frazione di Groppoli con la moglie e due figli, nutriva una grande passione per il calcio, tante persone lo ammiravano per l’impegno che metteva nel suo ruolo di dirigente del Mulazzo calcio. Tutto il gruppo infatti lo ricorda con affetto.

«Non abbiamo più parole e lacrime - ha scritto l’Asd Mulazzo sulla propria pagina Facebook - sarà dura continuare questo campionato senza di te. Ciao Gianluca, sarai sempre nei nostri cuori".

L’uomo, martedì sera, è rimasto coinvolto in un frontale, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Alla. Non si hanno certezze sulle cause dell’incidente, forse ha accusato un malore e perdendo il controllo della sua auto è finito contro quella che proveniva dall’opposto senso di marcia.

E’ stato subito soccorso e rianimato dai militi della pubblica assistenza Croce bianca di Aulla e poi trasportato in elicottero al Cisanello di Pisa, ma le sue condizioni erano davvero gravi e non è riuscito a salvarsi. L’uomo lascia la moglie Maruska, i figli Joel e Cristal, i parenti e gli amici. Profondo cordoglio in tutta la Lunigiana per una scomparsa così improvvisa e inaspettata.

"Era dirigente del Mulazzo calcio - ha commentato il sindaco Claudio Novoa - ed era molto conosciuto proprio per il suo grande impegno, per la passione che nutriva per la squadra, che lo portava a seguirla sempre, durante tutto il campionato. Siamo frastornati e ci stringiamo in un abbraccio fraterno alla sua famiglia".

Gianluca era dipendente di una ditta che svolge lavori in autostrada, ma in passato era stato anche ambulante. Da un ex collega di lavoro un ricordo emozionante. "Non ci posso credere - si legge in un suo post - ti avevo visto circa 20 giorni fa ad Aulla al mercato. Gianluca era papà di due bambini per tanti anni ha fatto il mio mestiere insieme alla moglie. Spesso veniva anche alle fiere che organizzavo io. Una bravissima persona, un pezzo di pane, sono distrutto, spesso sono sempre le persone migliori che se ne vanno".

Il mondo del calcio è sconvolto, il gruppo sportivo Lunigiana FC ieri ha sospeso una partita in segno di rispetto per il dolore della famiglia. "Purtroppo un grave lutto colpisce la nostra squadra Under 14 - si legge in una nota -, con la scomparsa di Jean Luc (Gianluca) Lucchetti, padre del nostro azzurrino classe 2009. Alla moglie Maruska, alla figlia Cristal e alle famiglie vanno le più sentite condoglianze da parte di tutte le componenti della società. La gara Massese - Lunigiana Under 14 è stata rinviata a data da destinarsi nel rispetto per questo doloroso evento per tutto il gruppo 2009".

Monica Leoncini