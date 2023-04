25 aprile, doppia festa Il vescovo celebrerà San Marco e la Liberazione

Quest’anno la tradizionale cerimonia della Liberazione del 25 aprile sarà commemorata al parco Sparapani della Grotta. Previsto l’arrivo del vescovo Monsignor Mario Vaccari e una rappresentanza dei diciassette comuni della Provincia. Lo scorso anno la cerimonia si era svolta a Filattiera. La manifestazione a livello provinciale viene celebrata ogni anno in un Comune diverso così da coinvolgere tutto il comprensorio di Massa Carrara.

Il corteo formato dalle istituzioni e dall’Anpi di Massa Carrara partirà dal parco del Partigiano di via Marina, dove il vescovo Vaccari farà un intervento e sarà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti di Nardo Dunchi. Quindi il corteo si muoverà all’interno del percorso della fiera di San Marco, in programma per il 25 aprile, per accompagnare il vescovo a casa Pellini dove assieme a don Marino Navalesi celebrerà la santa messa delle Pasqua. La delegazione proseguirà il suo cammino in una sorta di percorso ideale della Memoria che prevede il passaggio davanti alla casa del partigiano Gino Menconi, nell’omonima via, davanti a quella dell’anarchico e antifascista Gino Lucetti, e al parco Elena Guadagnucci, avenzina che venne uccisa durante la strage di Sant’Anna di Stazzema. Finito il percorso della Memoria Anpi e i rappresentanti di Comuni e Provincia si raduneranno in forma solenne al parco Sparapani per le orazioni finali. La manifestazione durerà all’incirca un paio d’ore, in mattinata, ma i dettagli definitivi dell’orario saranno forniti in seguito. Per consentire il regolare svolgimento della commemorazione il parcheggio della Grotta sarà chiuso per tutto il tempo necessario a concludere la giornata commemorativa della Liberazione del 25 aprile. Da stabilire anche se sarà presente o meno la banda musicale Giuseppe Verdi.

A.P.