Carrarese-Cosenza 1-0: un eurogol di Cicconi dà la vittoria agli apuani

Carrara, 21 dicembre 2024 – Un eurogol di Cicconi ha dato tre punti importantissimi alla Carrarese nello scontro diretto col Cosenza. La squadra marmifera ha perso Imperiale in extremis per un guaio muscolare ed ha varato una difesa totalmente inedita con Oliana a sinistra e Zanon abbassato a destra. Davanti Calabro ha optato per il doppio trequartista inserendo Cherubini.

Ne è uscita fuori una Carrarese vivace e propositiva che ha rischiato al 14’ sul tiro in area da posizione decentrata di Fumagalli, respinto da Bleve, ma dopo ha imperversato in lungo e largo. Al 16’ Shpendi a centro area ha stoppato e centrato in pieno la traversa su cross da destra di Cherubini. Al 21’ Micai ci ha messo una pezza respingendo coi piedi un tiro ravvicinato di Cherubini. Il Cosenza, in affanno, ha perso anche un uomo al 31’. Su un passaggio filtrante, allungato da Zanon, Florenzi ha anticipato il portiere in uscita e poi si è tuffato prendendosi il secondo giallo per simulazione che gli è costato l’espulsione. Fournier ha mantenuto la propria decisione dopo un consulto a distanza senza bisogno di andare al var. Nel finale ancora azzurri pericolosi prima con Bouah che al 40’ di testa non ha “chiuso” in porta il cross di Cherubini e con Zanon che al 43’ invenzione di Bouah ha preferito passare che tirare davanti al portiere. Il Cosenza nel recupero ha fatto paura su una punizione dal limite di Fumagalli respinta da Bleve. Nella ripresa subito doppio cambio dei Lupi che proprio col nuovo entrato Ciervo al 51’ hanno sfiorato il palo con una conclusione dal limite. Dopo questo brivido la Carrarese si è prodotta in un forcing serrato. Al 60’ Shpendi ha intercettato un passaggio di Ricciardi scaricando poi su Micai che ha salvato di piede. Al 64’ Bouah ha deviato fuori di testa su cross di Cicconi. Al 73’ un missile di Bouah è stato neutralizzato a fatica da Micai. Il gol sembrava maturo ma per raccoglierlo c’è voluta una prodezza balistica di Cicconi che al 77’ al volo su corner di Zuelli ha insaccato in maniera sublime. A quel punto gli apuani hanno soltanto dovuto aspettare la fine.

Il tabellino

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Zanon (71’ Belloni), Illanes, Oliana; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini (77’ Panico), Shpendi (77’ Finotto); Cerri (84’ Palmieri). A disp. Chiorra, Mazzini, Grassini, Hermannsson, Cavion, Capezzi, Maressa, Falco, Capello. All. Calabro.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale (84’ D’Orazio); Ricciardi, Kourfadilis, Charlys (79’ Strizzolo), Ricci (46’ Mazzocchi); Fumagalli (46’ Ciervo), Florenzi; Zilli (65’ Mauri). A disp. Vettorel, Venturi, Hristov, Sankoh, Martino, Cimino, Rizzo Pinna. All. Alvini.

Arbitro: Fourneau di Roma; assistenti Alassio di Imperia e Pedone di Reggio Calabria; quarto ufficiale Castellano di Nichelino; var Baroni di Firenze; avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Marcatore: 77’ Cicconi.

Note: spettatori 3343 per un incasso di 39489 euro; angoli 6-3; espulso al 31’ Florenzi per doppia ammonizione; ammoniti Illanes, Fumagalli, Zanon, Cicconi; recupero 2’ e 4’.