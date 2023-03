Sfida cruciale per la "Primavera"

Sarà un sabato molto caldo sul sintetico di Saltocchio: non solo per le temperature in rialzo. La formazione "Primavera" della Lucchese, infatti, affronterà, alle 14.30, la Pro Sesto, in uno spareggio tra due formazioni impegnate fino all’ultima gara per evitare i play-out. I rossoneri, attualmente, sono penultimi in classifica con 17 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sulla Vis Pesaro, ultima. E, se il campionato finisse qui, ci sarebbe lo spareggio proprio tra Lucchese e la Vis Pesaro per evitare la retrocessione.

I giochi, però, sono ancora tutti aperti, con tre formazioni che possono rientrare nella lotta per evitare i play-out. Il Fiorenzuola, infatti, si trova a 19 punti, subito dietro la coppia Pro Sesto ed Olbia, 18. Per i ragazzi di Carruezzo sarà vietato sbagliare e l’unico risultato da conquistare è la vittoria per scavalcare in graduatoria i lombardi. Servirà una partita pressoché perfetta, senza errori e con la grinta giusta per conquistare i tre punti più importanti della stagione.

Il torneo terminerà il sabato successivo, con la trasferta contro la prima della classe Sudtirol.