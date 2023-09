Serie C, buon pareggio per la Lucchese che regala spettatolo contro il Perugia

Lucca, 1 settembre 2023 – Un bel pareggio quello tra Lucchese e Perugia, con i rossoneri che debuttano davanti al proprio pubblico al Porta Elisa e naturalmente l’apporto dei suoi tifosi non manca. I tifosi rossoneri infatti hanno risposto con un gran numero di abbonamenti, quasi 1500 le tessere sottoscritte, a dimostrazione del grande entusiasmo che si è creato nuovamente intorno alla squadra del presidente Bulgarella. Tornando al campo Giorgio Gorgone, che debutta sulla panchina della Lucchese, dopo aver vestito anche lui la maglia rossonera schiera un 4-2-3-1 con tanti interpreti nuovi. In porta Chiorra, difesa composta da Alagna, Merletti, Benassai e De Maria.

A centrocampo Gucher e Caganiello dietro a Rizzo Pinna, Guadagni e Fedato, in avanti Romero.

La partita nonostante sia la prima inizia su buoni ritmi, con le due squadre che iniziano a giocare senza fare sconti. Il Perugia, prova a sbloccare subito il match, ma la difesa rossonera chiude bene. La Lucchese cerca invece di sfruttare le fasce con Guardani e Rizzo Pinna che porano a creare scompiglio nella difesa biancorossa.

E proprio quest’ultimo al 32’ fa gridare al gol, ma il suo destro si stampa all’incrocio del palo. Ci prova poco dopo anche Romero, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Il primo tempo termina senza altre occasioni degne di nota. Ancora Lucchese sugli scudi nel secondo tempo con Fedato che al 15’ prova a sorprendere Adamonis con un bel rasoterra che si spegne di poco a lato. Il Perugia arriva pericolosamente in avanti al 32’ con Bartolomei e Seghetti, che chiamano Chiorra al doppio miracolo. Rossoneri di nuovo in anvanti al 38’ con il neo entrato Russo, che però centra l’esterno della rete. La partita alla fine finisce a reti bianche, anche se lo spettacolo certamente non è mancato in campo, ma anche sugli spalti. I rossoneri torneranno di nuovo in campo sabato alle 18.30 a Carrara per affrontare la neo promossa Sestri Levante. Lucchese Perugia 0-0 LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Merletti, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianello; Rizzo Pinna (25’ st Russo), Guadagni (46’ st Sueva), Fedato (25’ st Visconti); Romero (30’ st Magnaghi). (A disp. Coletta, Berti, Perrotta, Tiritiello, Tumbarello, Quirini, Djibril, Sabbione, Quochi, Yaboah, Visconti). All. Gorgone. PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Bozzolan (21’ st Cancellieri), Vulikic, Angella, Mezzoni; Acella (46’ st Giunti), Bartolomei, Iannone (30’ st Torrasi); Matos, Cudrig (1’ st Seghetti), Lisi (30’ st Ebnoutalib). (A disp. Abibi, Bezzichieri, Dell’Orco, Morichelli, Lukunas). All F. Baldini. Arbitro: Delrio di Reggio Emilia Note: angoli 4-8; ammoniti Guadagni, Acella, Lisi e Mezzoni; recupero 1’ pt e 4’ st. Spettatori 3693.