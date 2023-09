Rizzo Pinna a tutto tondo: "Vogliamo crescere Obiettivo? Fare più gol dell’anno scorso"

E’ stato ad un passo da fare il grande salto in serie B (Lecco?), poi per alcune dinamiche di mercato, l’operazione non è andata in porto ed eccolo ancora qui con la maglia rossonera Andrea Rizzo Pinna.

"Nessun rimpianto – dice il ventitreenne – sono contento di essere rimasto a Lucca, all’interno di un progetto serio e ad ampio respiro. Alla cadetteria penseremo l’anno prossimo, intanto dobbiamo pensare a fare bene quest’anno in un girone particolarmente agguerrito, forse il più difficile degli ultimi anni. Basta vedere quello che è successo, ad esempio, ad Olbia dove una delle favorite, il Cesena, è tornata dall’isola a mani vuote. Questa è la dimostrazione che ogni partita ha una sua storia, che non esistono avversari facili, Né tantomeno risultati scontati in partenza".

Tornando al debutto casalingo contro il Perugia, ai punti e come occasioni avrebbe meritato di vincere la Lucchese, vero?

"A conti fatti sicuramente sì – aggiunge Rizzo Pinna – perché siamo stati noi ad avere le occasioni migliori per fare gol. Sarebbe stato sufficiente che ad esempio la mia conclusione da fuori calasse di qualche centimetro ed il pallone sarebbe finito in rete. Credo, comunque, che la squadra abbia disputato una buonissima partita, sorretta da un pubblico particolarmente numeroso e caloroso, che ci ha dato una grossa spinta, contro un avversario che sicuramente disputerà un campionato d’altura, una volta che avrà completato l’organico, grazie al fatto che potrà acquistare altri giocatori fino a venerdì prossimo".

Parliamo un po’ della posizione in campo che mister Gorgone ha ridisegnato per lei. Meglio come esterno, o più centrale?

"Nessun dubbio – dice ancora Rizzo Pinna – giocare da tre quartista centrale alle spalle della prima punta, si addice di più alle mie caratteristiche che, come si è visto, sono quelle di provare a saltare l’uomo in velocità e puntare dritto verso l’area avversaria. Contro il Perugia la traversa mi ha negato la gioia del gol. Il mio obiettivo è quello di migliorare lo score personale e di fare meglio dello scorso anno, quando mi sono fermato a quota tre reti".

Ora sono in arrivo due trasferte consecutive sulla carta alla portata della Lucchese.

"E’ più che mai valido il discorso che facevamo prima, che non ci sono squadre facili, sprovvedute, che ogni gara nasconde sempre delle insidie. Il fatto che il Sestri Levante sia una neo promossa non significa nulla. Sono convinto che farà di tutto per cancellare lo zero in classifica e metterci in difficoltà. Da parte nostra ci dovrà essere la massima attenzione in tutti i momenti del match. Dovremo stare sempre con le antenne belle dritte. Naturalmente cercheremo di fare la mostra partita con il chiaro obiettivo di portare a casa un risultato positivo. Sarebbe bello che i nostri tifosi avessero la possibilità di venire a Carrara a sostenerci…".

Emiliano Pellegrini