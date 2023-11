Melissa conquista l’argento. E arriva l’oro nelle gare a gruppi

Ventitreesima edizione del torneo di ginnastica ritmica che si è svolta nella capitale slovena di Maribor, dove ha partecipato anche la Ritmica Montecarlo. Tantissime le Nazioni che hanno preso parte a questa importante competizione, con l’Italia che ha gareggiato con l’accademia ritmica Nemesi, ginnastica Fabriano e per la Toscana la ritmica Montecarlo. E proprio la società montecarlese allenata da Tatiana Grevtseva ha conquistato diverse medaglie con la piccola Melissa Dalli, alla sua prima apparizione agonistica, che ha portato a casa un argento. Ma sono arrivate le medaglie anche per Vittoria Marchetti, Sofia Di Vita, Viviana Napoli, Giada Marchini, Giulia Vitiello, Ester Hima e Selia Verdi. E domenica è arrivato addirittura l’oro per la Ritmica Montecarlo nelle gare a gruppi.

Alessia Lombardi