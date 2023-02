Massa Macinaia, marcia trionfale Un gruppo da dieci e lode

Non conosce soste la marcia trionfale del Massa Macinaia nel girone A della Quarta Serie AICS. Un cammino autoritario, da vera capolista, che ha velocemente staccato la concorrenza e che ora lo vede netto favorito per la vittoria finale e il passaggio nella categoria superiore.

Mister Valter Cicu ha costruito una squadra vincente, equilibrata in ogni reparto, solida e combattiva, capace al tempo stesso di giocare un buon calcio. Merito dell’ambiente societario che lavora all’unisono, grazie all’impegno anche dei dirigenti Baccetti, Corti e Gelli. 15 partite giocate, di cui 11 vinte, dopo l’ultimo successo contro le Gazzelle di Pisa e una pareggiata. Miglior attacco con 32 reti e migliore difesa con soli 17 gol al passivo. Dietro, l’unica vera inseguitrice è rimasta la squadra del MDA di Pisa, ma mister Cicu è ottimista e invita i suoi ragazzi a non distrarsi.

"Ci stiamo togliendo delle ottime soddisfazioni. La squadra è cresciuta e vogliamo arrivare in fondo. Voglio comunque sottolineare come la nostra società stia facendo un ottimo lavoro, mantenendo anche una formazione nella Prima Serie guidata da mister Salvatore La Banca che è stabilmente nelle prime quattro posizioni di classifica". Mister Cicu ha disegnato una squadra che pratica il 4-4-2 e che può contare su ottime individualità. Nel passato di mister Cicu ci sono esperienze in panchina alla guida della S.Giustese prima e del Badia di Cantignano sempre nei campionati AICS.

I ragazzi che fanno parte della rosa sono: Portieri: Giulio Baglioni, Devil Loggello, Alexander Paul Rossi, Andrea Scatena. Difensori: Daniel Pomini, Gabriele Gelli, Matteo Orsolini, Francesco Fanti, Jonny Giorgi, Paolo Larini, Alessio Betti, Christian Cicu, Roberto Vallesi, Nicola Micheletti. Centrocampisti: Luca Simoni, Nicola Vettori, Roberto Rugani, Marco Spadoni, Giovanni Filippi, Nicolò Giometti, Antonio Matteoni, Daniele Taddei, Youssef El Guyal, Radouan El Guyal. Attaccanti: Simone Pulenku, Visian Lickollari, Ashour Yahia Abu Kheit, Giacomo Carluccio, Lahna El Guyal, Youssef Bouhalla, Mustapha Byaze, Gionatan Raffanti, Maicol Carnicelli, Daniele Taddei.

Paolo Bottari